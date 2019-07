Tekken 7 ha venduto più di quattro milioni di copie in tutto il mondo

Tra i più celebri titoli picchiaduro che hanno fatto la storia del genere non si può, ovviamente, non citare anche la serie di Tekken. La quale dopo l’ultimo capitolo, Tekken 7, continua ad essere apprezzata da tutti gli appassionati. Tanto che Bandai Namco ha supportato il titolo più recente, dalla sua uscita nel 2017, con tanti nuovi contenuti e combattenti per un roster che, al giorno d’oggi, conta ben 45 personaggi. Oggi, il publisher ha annunciato un grande traguardo per la serie.

Proprio nelle ultime ore, il publisher Bandai Namco, sul proprio profilo Twitter, ha annunciato che il settimo capitolo principale della serie picchiaduro ha superato le quattro milioni di copie vendute in tutto il mondo. Un grosso traguardo per un titolo che, ancora oggi, vive di tornei e competizioni ufficiali; come dimostra la sua presenza al prossimo EVO 2019, in cui potremmo anche avere qualche aggiornamento sulla serie. Intanto, Bandai ha festeggiato questo importante obiettivo con un artwork speciale visibile nel tweet in calce.

Over 4 Million players have stepped into the ring! Thank you for your continued support and keep those #TEKKEN7 fights going!

Share the link with friends so they can join in on the action: https://t.co/ZkV6YGD1i1 pic.twitter.com/LmR64MYFrB

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) July 19, 2019