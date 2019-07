Star Wars Jedi Fallen Order: gli sviluppatori hanno parlato di New Game Plus, Photo Mode e molto altro

Dopo alcuni titoli prettamente basati sull’esperienza multiplayer, Star Wars Jedi Fallen Order di Respawn Entertainment promette di tornare a far vivere ai giocatori un’esperienza più cinematografica e narrativa in cui divertirsi ad essere uno Jedi e sbaragliare orde di nemici grazie ai poteri della Forza. Grazie ad una recente intervista, possiamo avere qualche dettaglio in più sul titolo.

Star Wars Jedi Fallen Order: tanti nuovi dettagli sul gioco

In una recente intervista con Game Informer, Respawn Entertainment, tramite le parole del director Stig Asmussen, ha avuto modo di svelare alcuni dei contenuti presenti nel gioco. Tra le novità più interessanti citiamo la possibile presenza di una Photo Mode, una delle novità più apprezzate dagli utenti introdotte in questa gen, e la totale assenza della modalità New Game Plus che, a detta di Asmussen, rovinerebbe completamente la progressione del gioco a causa della sua natura da metroidvania. Le novità non finiscono qui poiché non sarà presente nessun tipo di caricamento; ci saranno diversi livelli di difficoltà; si potrà estrarre la Spada Laser a piacimento grazie ad un tasto sul D-Pad e le luci emesse dal robottino BD-1 cambieranno colore in base alla presenza di pericolo: verde se la situazione è ottima; rosso per indicare un pericolo vicino o se la salute di Cal è troppo bassa. Il titolo sarà disponibile dal 15 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

