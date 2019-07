Marvel’s Avengers: confermata la presenza di Ms. Marvel

Dal Comic-Con 2019, che si sta tenendo a San Diego, sono tante le novità legate al mondo vidoeludico, molte delle quali incentrate soprattutto su Marvel’s Avengers, titolo action adventure di Square Enix sviluppato da Crystal Dynamics. Dopo aver svelato il periodo di pubblicazione del primo video gameplay e la presenza della statua di Captain America nella Collector’s Edition, è stata confermata anche la presenza di Ms. Marvel.

Marvel’s Avengers: Ms. Marvel sarà un personaggio giocabile?

Come comunicato da varie interviste e come lasciato presagire dal trailer di annuncio, saranno molti gli eroi Marvel con cui entreremo in contatto durante le nostre avventure nel titolo di Square Enix, di cui farà parte anche la giovane Ms. Marvel. Durane il panel di Marvel Games, infatti, sono stati presentati nuovi filmati che hanno confermato la presenza di Kamala Khan, meglio nota come Ms. Marvel per l’appunto. Nel filmato, ambientato durante il prologo, era possibile vedere la giovane ragazza con indosso una maglietta di Captain Marvel (confermando quindi la sua esistenza nel mondo di gioco) venire avvolta dalla Nebbia Terrigena, la quale la farà diventare un’Inumana conferendole i poteri che avremo modo di vedere nel corso del gioco. Ancora non è possibile sapere se sarà un personaggio giocabile o meno, sta di fatto che delle nuove teorie sul web la vorrebbero come la narratrice del trailer di annuncio; ruolo che potrebbe ricoprire anche nella campagna principale.

