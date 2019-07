Fire Emblem Three Houses: un trailer ci mostra l’importanza dell’Accademia

Manca meno di una settimana ormai all’arrivo nei negozi del nuovo Fire Emblem Three Houses, titolo RPG di Koei Tecmo sviluppato da Intelligent System. In attesa di mettere le mani sul titolo e immergerci nella storia e negli intrighi delle Tre Case che danno il nome al gioco, un nuovo trailer ci presenta l’Accademia degli Ufficiali.

Fire Emblem Three Houses: il luogo più importante del gioco

Il nuovo trailer rilasciato sul canale YouTube di Nintendo è incentrato sull’Accademia degli Ufficiali, uno dei luoghi più importanti del gioco in cui il protagonista farà da professore e potrà interagire con i personaggi principali. Nel video, visibile in calce alla notizia, è possibile infatti vedere le varie opportunità che questa ambientazione proporrà ai giocatori; come esplorare il Monastero di Garreg Mach, conoscere ed instaurare un rapporto con i vari studenti aiutandoli con i loro problemi, allenarsi e prepararsi alle battaglie e svolgere vari tipi di attività. Il titolo sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch dal prossimo 26 luglio.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games