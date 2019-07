Frank Pearce, co-founder di Blizzard, lascia lo studio dopo 28 anni di carriera

Dopo ben 28 anni di carriera all’interno della compagnia che ha fondato con l’aiuto di Mike Morhaine e Allen Adham, Frank Pearce lascia definitivamente Blizzard. L’annuncio è stato fatto tramite un post sul sito ufficiale dello studio di sviluppo, in cui Pearce ringrazia tutti i sostenitori del suo operato e i colleghi, chiarendo anche i motivi di tale abbandono.

Nel corso degli anni, Pearce è passato dal ruolo di programmatore per titoli come The Lost Vikings, Blackthorne, Diablo e StarCraft a quello di chief development officer. Di seguito, le parole dello sviluppatore circa il suo abbandono:

È giunto il tempo per me di lasciare Blizzard e passare la torcia alla prossima generazione di leader. Guardando indietro, so di essere stato incredibilmente fortunato di aver fatto parte di ciò che è diventata Blizzard.

Ho lavorato duramente con molta passione per un lungo periodo di tempo. Ora è il momento per me di riflettere su cosa arriverà in futuro. Ho in mente di svolgere molte attività all’aperto; mi piacerebbe imparare a suonare uno strumento. Spero di concedere molto del mio tempo ad aspetti della mia vita cui non ho prestato attenzione in passato. Una cosa è certa, continuerò a far parte della famiglia Blizzard.

Grazie a tutti per i ricordi e le esperienze che ho vissuto, e grazie in anticipo per il grande futuro che mi aspetto condivideremo.