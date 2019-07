Kingdom Hearts 3 è il capitolo della saga più venduto in USA

Nel corso degli ultimi venti anni, uno dei titoli più attesi (e che si è fatto attendere) da parte di tutti gli appassionati di videogiochi è sicuramente Kingdom Hearts 3, capitolo più recente della saga scritta da Tetsuya Nomura che vede la collaborazione tra Square Enix e Disney con i rispettivi personaggi. Come rivelano gli ultimi dati di vendita, il titolo è stato talmente atteso da risultare il capitolo più venduto in USA della saga e non solo.

Kingdom Hearts 3: il secondo videogioco più venduto nella prima metà del 2019 in America

Recentemente, tramite un post sul suo profilo Twitter ufficiale, Mat Piscatella di NPD Group ha svelato che il titolo RPG di Square Enix è risultato essere non solo il capitolo della saga più venduto in assoluto nella storia del franchise negli Stati Uniti, ma anche il secondo videogioco uscito nel 2019 più venduto nella prima metà dell’anno (il primato spetta a Mortal Kombat 11). Un risultato che potrà solo migliorare grazie anche all’arrivo del DLC Re:Mind in uscita il prossimo inverno.

