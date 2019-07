River City Girls: mostrata una sessione di gameplay

Ad inizio luglio fa il publisher WayFoward aveva annunciato la data d’uscita e rilasciato un teaser trailer, del beat’em’up River City Girls. Qualche ora fa, invece, il team di sviluppo Arc System Works ha pubblicato una sessione di gameplay del gioco in streaming, che potete vedere nel video qui sotto dal minuto 16:22 fino a 35:38.

River City Girls: Kyoko e Misako in azione

Nel filmato si possono vedere le due protagoniste, Kyoko e Misako, in azione mentre tirano calci e pugni in giro per la città all’interno di un mondo in pixel art che ricorda i titoli del genere del passato. Lasciandovi al video qui sotto vi ricordiamo che il gioco uscirà il 5 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch al prezzo (in dollari) di 29,99.