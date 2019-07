Cyberpunk 2077: la moto Yaiba Kusanagi in un tweet

In un tweet di qualche ora fa, sul profilo ufficiale di Cyberpunk 2077, è stata mostrata una nuova immagine del titolo CD Projekt RED. Si tratta della moto Yaiba Kusanagi. L’immagine, che potete vedere in fondo alla notizia, la mostra in primo piano con, sullo sfondo, la versione maschile di V.

Cyberpunk 2077: una moto molto cyberpunk

La parola Yaiba significa “lama” e Kusanagi “spada”, termini che si adattano allo stile scelto per il gioco. Di pochi giorni fa era invece la notizia che sono stati confermati diversi livelli di difficoltà, a seconda del tipo di utenza. Noi vi lasciamo al tweet qui sotto, ricordandovi che il gioco uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 16 aprile 2020.