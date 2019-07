Huawei: il nuovo OS non sostituirà Android

Negli ultimi mesi Huawei ha fatto credere al mondo intero che il suo futuro sistema operativo, detto anche Harmony, sarebbe stato il sostituto dell’attuale Android. Tuttavia recenti dichiarazioni dell’azienda, riportate da Xinhua, smentirebbero quanto dichiarato finora.

Difatti Catherine Chen, senior Vice President, ha informato la fonte che l’OS in questione non è stato concepito per gli smartphone e che quest’ultimo possiede molte più linee di codice di quante ne servirebbero per girare sui dispositivi mobili. Arrivati a questo punto risultano poco chiare le intenzioni dell’azienda cinese, la quale in effetti potrebbe stare lavorando ad un sostituto per Android differente dal già citato Harmony, ma non è dato sapere ciò con certezza.

Il nuovo OS Huawei non sostituirà Android

In alternativa, come suggerito da Techradar, Chen potrebbe aver detto quanto affermato per ammorbidire i rapporti con Google, in vista di un probabile accordo riguardo il recente ban. Non rimane quindi che attendere i prossimi svolgimenti e sperare per il meglio.