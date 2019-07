Hearthstone: rivelate due epiche del cacciatore

Continua ad andare avanti giorno dopo giorno i reveal delle diverse carte della prossima espansione di Hearthstone, I Salvatori di Uldum. Tra le ultime mostrate, spiccano due epiche del cacciatore, Scarlet Webweaver e Wild Bloodstinger. Ricordiamo che l’espansione sarà disponibile da settembre.

Hearthstone: altre due bestie per il cacciatore

Scarlet Webweaver è un minion 6 mana 5-5, bestia, che ha come grido di battaglia: riduce il costo di una bestia casuale in mano di (5). Wild Bloodstinger è invece un minion 6 mana 6-9, bestia, che ha come grido di battaglia: evoca un minion dalla mano dell’avversario, lo attacca. Domani continueranno i reveal, noi vi lasciamo alle due carte del cacciatore qui sotto.