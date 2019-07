Marvel Cinematic Universe: svelati ufficialmente i film della Fase 4

Con la conclusione della Fase 3 avvenuta col recente Spider-Man Far From Home e dopo le vicende viste in Avengers Endgame, tutti gli appassionati del Marvel Cinematic Universe fremono dalla voglia di sapere cosa avverrà in futuro. In occasione del Comic-Con 2019 di San Diego, Kevin Feige e i Marvel Studios hanno finalmente annunciato i film che faranno parte della Fase 4.

Marvel Cinematic Universe: tutti i film annunciati della Fase 4

Rispetto agli ultimi dieci anni, quelli facenti parte della Fase 4 non saranno solamente pellicole cinematografiche ma anche show televisivi che approderanno in futuro sulla piattaforma streaming Disney+ e di cui già conosciamo l’esistenza, compresa una serie animata. Confermata, inoltre, la produzione di altri titoli importanti come Fantastici 4 e X-Men, tornati in mano alla Marvel dopo l’acquisizione di FOX. Di seguito, l’elenco dei titoli annunciati:

Black Widow (1 maggio 2020)

(1 maggio 2020) The Falcon and The Winter Soldier (autunno 2020 su Disney+)

(autunno 2020 su Disney+) Eternals (6 novembre 2020)

(6 novembre 2020) Shang-Chi and the legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021)

(12 febbraio 2021) WandaVision (primavera 2021 su Disney+)

(primavera 2021 su Disney+) Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021)

(7 maggio 2021) Loki (primavera 2021 su Disney+)

(primavera 2021 su Disney+) What if…? (serie animata, estate 2021 su Disney+)

(serie animata, estate 2021 su Disney+) Hawkeye (autunno 2021 su Disney+)

(autunno 2021 su Disney+) Thor Love and Thunder (5 novembre 2021)

(5 novembre 2021) Blade (data di uscita sconosciuta)

FILM IN PRE-PRODUZIONE:

Black Panther 2

Captain Marvel 2

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Fantastici 4

Mutants

