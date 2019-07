Avengers Endgame supera Avatar diventando il film col maggiore incasso di sempre

In occasione del panel dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego (che ha visto anche l’annuncio della Fase 4 del MCU), Kevin Feige ha annunciato una notizia sconvolgente per il mondo del Cinema e che tutti i fan Marvel hanno sperato di sentire negli ultimi mesi: Avengers Endgame ha superato Avatar, diventando il film col maggiore incasso al box-office di sempre.

Avengers Endgame: qualche informazione sugli incassi

Rimasto imbattuto per 10 anni precisi con un guadagno di circa 2,8 miliardi di dollari in tutto il mondo, Avatar deve ora lasciare il posto all’ultima iterazione degli Avengers che si accinge a superare i guadagni del film di James Cameron in settimana, quando verranno ufficializzati gli incassi del weekend. Al momento, l’incasso totale del film è di 2,789.2 miliardi (oltre ai restanti 500mila di cui abbiamo parlato poc’anzi), con 1.9 miliardi di dollari guadagnati internazionalmente e 853 milioni in patria. In Cina ha incassato 614 milioni; in Gran Bretagna 114 milioni; in Corea del Sud ben 105 milioni e in Italia poco più di 30 milioni di euro. Un grandissimo risultato per i Marvel Studios che hanno inseguito questo obiettivo fino all’ultimo, tanto da riportare il film nelle sale ad inizio luglio con scene aggiuntive.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Movies