Death Stranding: Kojima ha svelato la cover ufficiale del gioco

Come ogni anno, il Comic-Con di San Diego è sempre sinonimo di novità per gli amanti di cinema, fumetti e videogiochi. Nonostante ciò, è stato comunque grande lo stupore per l’annuncio che Hideo Kojima ha fatto durante uno speciale panel dedicato a Death Stranding, in cui il director giapponese ha ufficialmente svelato la cover del suo nuovo titolo, sia in versione Standard che Steelbook.

Death Stranding: uno sguardo alle cover

Come potete notare dalle immagini che trovate in calce alla notizia, il design delle due cover non è molto dissimile tra di loro (quello dello Steelbook lo ha progettato lo stesso Hideo Kojima), con il personaggio di Sam Bridges, interpretato da Norman Reedus, girato di 3/4 e con il viso rivolto verso destra. Da notare come, nella Steelbook, il personaggio sia completamente ricoperto della misteriosa melma nera che abbiamo già avuto modo di vedere nei vari trailer. Considerando i famosi scherzi e le curiosità che il director giapponese inserisce nei suoi prodotti, chissà che non ci sia qualche assurdo mistero legato a ciò che sta guardando Sam sulla copertina. Il titolo è atteso per il prossimo 8 novembre su PlayStation 4.

Steel box for #DeathStranding. Hideo says he made it himself. #HideoKojima pic.twitter.com/ChDkBXKdnR — Kalai 📸 SDCC (@kalai_chik) 21 luglio 2019