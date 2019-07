Marvel’s Avengers: trapela online un video gameplay dal Comic-Con

In questi giorni di Comic-Con sono state molte le notizie legate al prossimo Marvel’s Avengers di Square Enix e Crystal Dynamics, come la presenza della statua di Captain America nella Collector’s Edition e il periodo di pubblicazione del primo gameplay ufficiale. Proprio parlando di gameplay, è trapelata online una sequenza della sessione di gioco a porte chiuse tenutasi in occasione dello stesso Comic-Con.

Marvel’s Avengers: un piccolo sguardo al gameplay

Come potete vedere dal video in calce alla notizia, la divulgazione del video non è ufficiale (tanto che potrebbe essere eliminato nelle prossime ore) visto che le riprese sono state effettuate off-screen tramite uno smartphone. Nonostante la scarsa qualità, è comunque possibile farsi una prima idea delle sezioni di combattimento e di volo di personaggi come Thor, Iron Man e Hulk e di ciò che affronteremo durante il prologo del gioco. Il titolo arriverà il prossimo 15 maggio.

