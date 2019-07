Mortal Kombat 11: primo trailer di presentazione per Nightwolf

Mortal Kombat 11, ultimo capitolo della celebre saga picchiaduro sviluppata da NetherRealm Studios, continua ad essere un successo commerciale, tanto da essere al primo posto nella classifica dei videogiochi più venduti in America nella prima metà del 2019. Continua anche il supporto che il team di sviluppo sta offrendo al titolo, con nuovi combattenti che si uniscono al roster; ultimo dei quali è Nightwolf, che possiamo finalmente vedere in tutto il suo splendore.

Nelle ultime settimane, il director Ed Boon ha iniziato a pubblicare delle immagini sul suo profilo Twitter incentrate, senza ombra di dubbio, sul personaggio di Nightwolf. Dopo aver mostrato la sua iconica accetta e un primo piano di profilo, oggi lo sviluppatore ha finalmente accontentato i fan pubblicando il primo breve trailer di presentazione in cui è possibile vedere chiaramente il look del personaggio. Ancora non è stata rilasciata nessuna data sul suo arrivo nel roster; alcuni voci vorrebbero il suo arrivo in contemporanea con Sindel, anche lei già confermata come futuro combattente.

We know you guys have been dying to get a glimpse at Nightwolf for Mortal Kombat 11. So here's that glimpse…. pic.twitter.com/hi5BrvlO22

— Ed Boon (@noobde) July 19, 2019