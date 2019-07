Marvel’s Avengers: un altro video gameplay leakato mostra Captain America e Hulk in azione

Durante il Comic-Con di San Diego, che si sta tenendo in questi giorni, sono stati svelati alcuni nuovi dettagli sull’atteso Marvel’s Avengers, titolo action adventure di Square Enix sviluppato da Crystal Dynamics. Oltre alle notizie ufficiali, però, sono facilmente emersi in rete anche alcuni spezzoni di gameplay registrati durante la presentazione a porte chiuse tenutasi proprio al Comic-Con. Dopo un primo video incentrato su Iron Man e Thor, è possibile vedere altri eroi in azione.

Marvel’s Avengers: alcune scene di combattimento con Captain America, Hulk e Vedova Nera

Come per il precedente leak, anche questo video (visibile in calce alla notizia) è stato registrato off-screen con uno smartphone, pertanto la qualità delle immagini è decisamente bassa, nonostante si riesca facilmente a distinguere ciò che accade durante il gameplay. In questo nuovo video, ambientato sempre nel prologo del gioco, è possibile dare un’occhiata agli stili di combattimento e alle mosse di Hulk, Captain America e Vedova Nera, quest’ultima affronterà nientemeno che Taskmaster in una sequenza scriptata con QTE. Inoltre, è possibile vedere la scena in cui la Nebbia Terrigena avvolge Kamala Khan, aka Ms. Marvel, come vi abbiamo già accennato in una precedente notizia. Il titolo sarà disponibile dal 15 maggio.

