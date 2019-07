Red Dead Redemption: Rockstar Games al lavoro sul Remake del primo capitolo?

A quanto pare, il successo del secondo capitolo di Red Dead Redemption potrebbe aver spinto Rockstar Games a sviluppare un Remake del primo capitolo uscito nel 2010. Almeno, questo è ciò che è emerso in un recente rumor comparso sul portale Comicbook, il quale ha rilasciato alcune informazioni su gameplay e data di uscita.

Red Dead Redemption: il Remake uscirà nel 2021?

Negli ultimi mesi sono state parecchie le voci su una possibile Remaster del primo capitolo del titolo western, utile a chiunque si fosse avvicinato al gioco solamente tramite le gesta di Arthur Morgan (RDR 2 è un prequel del primo capitolo) e volesse scoprire il destino della banda di Dutch Van Der Linde.

Il progetto, però, si sarebbe trasformato in un Remake date le sostanziali problematiche (sia di gameplay che narrative) che affliggono il primo RDR ad ormai quasi 10 anni dalla pubblicazione. Perciò, tra le novità offerte dal Remake ci sarebbero la stessa formula di gioco assodata del secondo capitolo e nuove e aggiornate linee di dialogo di Rob Wiethoff (John Marston) utili a collegare gli eventi dei due giochi; oltre ad una mappa molto più ampia.

La pubblicazione era inizialmente prevista per il 2020 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Scarlett e PC in occasione del decimo anniversario del primo capitolo, ma alcuni problemi l’avrebbero fatta slittare ad inizio 2021; tanto da costringere alcuni sviluppatori di Red Dead Online ad essere stanziati sul nuovo progetto.

Il rumor sarebbe stato riportato da una fonte anonima che dichiara di essere in amicizia con uno degli environment artist di Rockstar Games. Date le circostanze, nulla di quanto appena detto ha dei risconti concreti e potrebbero essere solamente voci senza alcun fondo di verità; pertanto vi consigliamo di prenderle con la dovuta cautela.

