Harley Quinn: diffuso il trailer della serie animata

Durante l’attuale Comic Con di San Diego anche la piattaforma DC Universe ha voluto dire la sua, pubblicando il primo trailer di Harley Quinn. Si tratta di una commedia con tematiche adulte con protagonista la celebre compagna del Joker, intenta a godersi la vita dopo essersi separata da quest’ultimo.

All’interno del breve video vengono mostrati chiaramente un notevole numero di villain più o meno famosi appartenenti all’universo di Batman, il quale sembra stringere una strana alleanza con Harley ad un certo punto del trailer. Oltre a ciò è possibile notare uningente livello di violenza, parolacce ed altre tematiche non proprio tipiche negli show animati di casa DC, che a quanto pare saranno mostrate per tutta la durata della produzione animata. Per quanto concerne il cast delle voci originali poi figurano diversi noti professionisti, tra cui Kaley Cuoco, interprete di Penny nella serie Big Bang Theory, la quale doppierà la protagonista della serie.

Harley Quinn si pone come uno show animato decisamente scorretto

Infine compaiono anche altri personaggi decisamente noti, tra cui lo stesso Aquaman, che sembrerebbe svolgere, come molti altri personaggi nella serie, un ruolo parodistico, almeno secondo le scene presenti nel trailer. Lo show su Harley Quinn arriverà nell’immediato futuro sulla già citata piattaforma streaming DC Universe.