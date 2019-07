Doom Patrol rinnovato per una seconda stagione

Nel mezzo del Comic Con di San Diego la piattaforma streaming DC Universe, oltre a mostrare il trailer della serie animata su Harley Quinn, ha annunciato il rinnovo di Doom Patrol,per una seconda stagione. Questa volta, a differenza della prima, la serie non sarà un’esclusiva della piattaforma americana.

Doom Patrol avrà una seconda stagione, che giungerà anche su HBO Max

Difatti la seconda, nonché la prima stagione del peculiare show DC arriveranno anche su HBO Max, futura piattaforma streaming di WarnerMedia, con la quale DC Universe ha stretto un accordo. Questo fatto potrebbe sembrare strano, visto che ogni serie DC, animata o live action che fosse, è stata un’esclusiva della piattaforma della casa fumettistica, fin dalla sua nascita. In ogni caso quanto accaduto non dovrebbe verificarsi nuovamente in futuro, in quanto non sono state fatte menzioni ad altre produzioni DC in arrivo su HBO Max.

Non rimane quindi che attendere l’arrivo della seconda stagione di Doom Patrol ed osservare i futuri piani di entrambe le piattaforme americane.