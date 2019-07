Black Widow: Taskmaster sarà il villain del film

Finalmente, dopo il gigantesco annuncio relativo alle pellicole della fase 4 del MCU sono emersi i primi dettagli su Black Widow, il film dedicato a Natasha Romanoff. Durante il Comic Con di San Diego sono state mostrate alcune brevi sequenze della pellicola, rivelando un noto villain, ovvero Taskmaster.

Come riportato da Screen Rant il mercenario è stato mostrato emergere da una colonna di fuoco, per ingaggiare Vedova Nera in un intenso scontro corpo a corpo, arte in cui il criminale eccelle. La scena in questione si è purtroppo interrotta prima che si potesse osservare l’attore sotto la maschera del nemico in questione, che rimane quindi avvolto nel mistero. Sembra quindi che, oltre al gioco sui Vendicatori, Taskmaster farà la sua solenne comparsa anche in questo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Taskmaster sarà il villain di Black Widow

Non sono poi state svelate altre informazioni in merito, per cui occorrerà attendere i prossimi mesi per conoscere nuovi dettagli in merito alla produzione Marvel.