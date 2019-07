Vedova Nera: svelato il ruolo di David Harbour

Vedova Nera è tra i film della Marvel della Fase 4 che è stato presentato durante il Comic-Con di San Diego. Il lungometraggio vedrà come protagonista la spia Natasha Romanoff (interpretata da Scarlett Johansson) che affronterà Taskmaster (il volto dietro il villain è ancora ignoto). Ma le novità non finiscono qui.

Vedova Nera: la parte di Harbour

MovieWeb ha infatti finalmente svelato il ruolo che ricoprirà David Harbour all’interno della pellicola: il noto attore, che di recente ha partecipato al reboot di Hellboy e nuovamente a Stranger Things, vestirà i panni di Alexei Shostakov, membro del KGB conosciuto nei fumetti come Red Guardian, e non è chiaro se sarà un antagonista o meno. Forse un trailer o qualche dettaglio in più basteranno per chiarirci questo dubbio.