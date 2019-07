Riverdale: nella quarta stagione entreranno nel cast Shannen Doherty e Kerr Smith

Riverdale è una serie televisiva che ha ottenuto una buona dose di apprezzamento e durante questo Comic-Con sono uscite nuove informazioni sul serial in questione, creato da Roberto Aguirre-Sacasa (ideatore anche de Le terrificanti avventure di Sabrina), che ha adattato, come nel caso dell’altra opera citata, il fumetto di riferimento dell’Archie Comics.

Riverdale: due new entries

ComingSoon.net ha riportato la notizia che nella nuova stagione, la quarta, entreranno nel cast due nuovi attori: si tratta di Shannen Doherty (che sarà una guest-star in occasione del tributo a Luke Perry, di cui vi avevamo già parlato) e di Kerr Smith, che interpreterà un personaggio regolare. Se volete altre succose novità che sono trapelate mentre è in corso la fiera di San Diego, rimanete sintonizzati sul nostro sito per essere sempre aggiornati.