Il Re Leone si posiziona al primo posto nella classifica americana del box office del weekend

Il Re Leone (qui trovate la nostra recensione completa) è uscito il 19 luglio negli Stati Uniti e sta già ottenendo un successo incredibile. Il live action, diretto da Jon Favreau (Made – Due imbroglioni a New York, Iron Man) ripropone lo storico cartone animato della Disney con un’estetica del tutto rinnovata che mixa diversi elementi di computer grafica.

Il Re Leone trionfa negli USA

Come riportato da ComingSoon.net, il lungometraggio in questione, con un incasso di 185 milioni di dollari incassati nel weekend, si piazza al primo posto in classifica negli USA. Se si considerano anche i guadagni degli altri paesi (dove in alcuni è arrivato prima), l’opera,fino adesso, ha portato nelle casse della Casa di Topolino ben 531.000.000 di $. Al secondo posto, invece, troviamo Spider-Man Far From Home con 21 milioni, altro film top a livello di entrate economiche, mentre chiude il podio Toy Story 4 con 14,6 milioni di $.