NOS4A2 è stata rinnovata per una seconda stagione

NOS4A2 è una serie televisiva statunitense ideata da Jami O’Brien che ha adattato l’omonimo romanzo del figlio di Stephen King, Joe Hill (pseudonimo di Joseph Hillstrom King). L’opera, che è uscita di recente, è trasmessa negli USA su AMC settimanalmente, mentre in Italia è arrivata completa su Amazon Prime Video qualche giorno dopo.

NOS4A2: lo show televisivo continuerà

Come riportato da ComingSoon.net, la realizzazione, durante il Comic-Con, è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione grazie al suo successo di pubblico. Attualmente non si hanno notizie sulla data di rilascio, considerando che l’episodio finale della prima sarà lanciato in America il prossimo 28 luglio. Rimanete sintonizzati su GamesVillage.it per novità in merito.

