Fortnite: chi ha vinto lo scontro tra il mostro e il mecha?

Fortnite ha visto due giorni fa l’epico scontro tra il mostro e il mecha gigante costruito nell’Impianto a pressione. Lo scontro ha dato vita all’evento “Doggus vs Cattus”, che ha messo in scena un combattimento davvero mozzafiatante. La battaglia, che in un primo momento ha visto in vantaggio il mostro, è stato poi vinto dal robot gigante, che ha ucciso il mostro estraendo una spada gigante da Neopinnacoli. I resti del mostro sono visibili all’interno della mappa: nelle sue ossa è conficcata ancora la mastodontica spada. In calce alla notizia potete rivedere l’intera battaglia tramite video.

Come conseguenza dello scontro (e dell’evento), Epic Games ha reso nuovamente disponibile nella Battaglia Reale per un periodo di tempo limitato il jetpack, che però non potrà essere utilizzato (né trovato) nelle modalità competitive della modalità battle royale. Vi ricordiamo intanto che la Stagione 10 inizierà ufficialmente giovedì 1 agosto 2019.

The battle is over and Jetpacks have been unvaulted for a limited time in our core game modes!

Jetpacks will not be available in our Competitive modes. pic.twitter.com/6TuU5fUDv5

— Fortnite (@FortniteGame) July 20, 2019