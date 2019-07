Dragon Quest XI S Definitive Edition Anteprima

Dragon Quest XI S Definitive Edition | Uscito ormai quasi un anno fa su PlayStation 4 e PC, Dragon Quest XI ha rappresentato il ritorno del classico tra i classici nel genere dei JRPG. L’undicesimo capitolo è stato il ritorno della saga su una console fissa, dato che era dal 2004, con l’uscita di Dragon Quest VIII, che non si vedeva un episodio su postazione fissa (se escludiamo il decimo che era però dedicato all’online e non è mai uscito in Occidente). Dragon Quest è la storia del gioco di ruolo in stile giapponese, e nei suoi oltre trent’anni di vita è rimasto fedele a sé stesso come nessun’altra saga ha mai fatto. Certo, le migliorie ci sono state, e molte meccaniche, soprattutto in quest’undicesimo episodio, sono state svecchiate, ma le basi del sistema sono rimaste le stesse sin dal primo capitolo crato da Yuji Horii risalente al 1986.

Dragon Quest incarna lo spirito del gioco di ruolo nello stile nipponico, e infatti, seppur non sia così popolare come Final Fantasy in Occidente, in Giappone è considerato quasi una religione, e qualsiasi cosa legata al franchise viene attesa come la venuta del messia. Non sorprende dunque la grande attesa che i fan hanno della versione definitiva dell’undicesimo capitolo per Nintendo Switch, chiamata appunto Dragon Quest XI S: Definitive Edition, che apporta parecchie interessanti novità alla versione uscita l’anno scorso. Invitati da Nintendo a un evento milanese, abbiamo potuto provare per una ventina di minuti le novità di questa nuova versione, focalizzandoci sugli aspetti unici inseriti appositamente per Switch.

Dragon Quest XI S: Le novità della versione Switch

La nostra prova è iniziata da una fase di gioco abbastanza avanzata; i nostri personaggi erano infatti intorno al livello 20, cosa che ci ha permesso di analizzare meglio il gameplay nella sua interezza. Il sistema di combattimento è rimasto pressoché invariato, potremo decidere di combattere con un sistema più dinamico in cui potremo spostare il nostro personaggio per il campo di battaglia durante il nostro turno oppure con una modalità più classica dove ogni personaggio rimane fisso al proprio posto proprio come nei titoli passati. Bisogna dire che anche la versione più dinamica non apporta enormi cambiamenti al sistema, che resta fedele alle sue storiche radici più di quanto possa sembrare. Una novità interessante inserita nel combat system è la possibilità di aumentare la velocità della battaglia, cosa molto utile dato il grinding selvaggio a cui la saga ci ha abituati, e velocizzare i combattimenti superflui è sicuramente un grande valore aggiunto. Altra novità importante è l’inserimento di alcuni comandi speciali non presenti nella prima versione. Grazie a un nuovo oggetto sarà possibile chiamare il proprio fido destriero in qualunque momento, senza dunque dover fare affidamento alle campanelle sparse per la mappa. Sarà possibile anche utilizzare una sorta di forgia portatile per poter utilizzare le opzioni di crafting ovunque vi troviate. Presente poi anche un ormai sempre più diffuso Photo Mode per immortalare i momenti più belli della vostra avventura.

Anche l’audio del gioco ha subito diversi importanti cambiamenti: ora si potrà selezionare tra il doppiaggio inglese e giapponese, mentre prima era presente solo quello anglofono, inoltre sono state aggiunte molte più linee di dialogo recitate in questa nuova versione. La colonna sonora è stata rifatta in versione orchestrata, per dare un tono ancora più epico all’avventura. La novità più interessante è comunque l’aggiunta della versione 2D vecchio stile, che in origine era presente solamente nella versione 3DS mai arrivata in Occidente. In Dragon Quest XI per 3DS si poteva giocare in contemporanea con entrambe le versioni: la versione 3D era visibile sullo schermo superiore della portatile Nintendo, mentre nello schermo inferiore si poteva vedere la versione 2D. Nella Definitive Edition si potrà passare dalla modalità moderna a quella old school in qualsiasi momento: basterà andare in una chiesa o un accampamento, dove è permesso salvare, per fare il cambio di grafica.

E non è tutto. Quando decideremo di cambiare non saremo limitati al solo “switch” grafico, ma potremo anche selezionare il capitolo da cui cominciare a giocare, dunque sarà molto divertente poter riaffrontare alcune sezioni prima nella versione attuale e poi in quella a 16 bit. Il gameplay, una volta attivata la versione 2D, è identico ai grandi classici dell’epoca Super Nintendo, parliamo di alcuni capolavori riproposti anche su DS come il IV o il V, episodi che hanno segnato intere generazioni di appassionati di JRPG, soprattutto in Giappone. La visuale sarà dall’alto e vedremo gli sprite bidimensionali del nostro party muoversi per la mappa di gioco, mentre i combattimenti vedranno in primo piano solo i mostri che dovremo affrontare, con qualche effetto grafico old school a simboleggiare i nostri colpi. Forse non tutti apprezzeranno quest’aggiunta, soprattutto per quanto riguarda i giocatori che non hanno mai avuto a che fare con questa saga, ma la sua presenza è un valore aggiunto non da poco, che riesce a dare ulteriore spessore a quest’edizione di Dragon Quest XI.

La versione per Nintendo Switch di Dragon Quest XI, come il nome ufficiale suggerisce, è davvero l’edizione più ricca e curata dell’ottimo JRPG di Square Enix. Le novità inserite snelliscono un gameplay che nella vecchia versione aveva ancora delle parti più rigide ereditate dal passato, aggiungendo anche opzioni inedite interessanti. Contate che le aggiunte saranno anche dedicate alle quest e alla storia secondo le varie informazioni rilasciate negli ultimi mesi, anche se nella nostra prova non abbiamo potuto vedere niente di tutto ciò. Infine, la versione in 2D è la ciliegina sulla torta, che farà gola ai fan storici della saga. Se non avete ancora giocato a Dragon Quest XI allora restate sintonizzati per conoscere tutte le novità del titolo in uscita il prossimo 27 settembre.