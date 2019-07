WWE SmackDown! Here Comes the Pain sta per tornare in versione rimasterizzata?

WWE SmackDown! Here Comes the Pain, uno dei giochi del franchise di wrestling targato Yuke’s, potrebbe tornare sulle console di attuale o futura generazione tramite una versione rimasterizzata. Per chi non lo sapesse, si tratta del capitolo pubblicato nel lontanissimo 2003 su PlayStation 2, seguito dalla serie “Raw vs Smackdown” e dall’attuale “WWE 2K”.

WWE SmackDown! Here Comes the Pain: sogno o realtà?

Ma cosa ha fatto nascere questa possibilità? È bastato un tweet di Bryan Williams, Game Design Supervisor presso Yuke’s, a far spargere la voce di una possibile remastered del picchiaduro. Williams ha affermato che insieme a dei colleghi ha tenuto un lungo meeting, dove hanno giocato al titolo. Si tratta di un indizio? Intanto molti fan già sognano di poter mettere le mani sul gioco, dato che da molti è considerato il migliore mai visto prima. Vi ricordiamo che 2K e Yuke’s hanno affermato che arriveranno due titoli wrestling per aumentare la concorrenza (interna). Non ci resta che attendere maggiori informazioni sulla vicenda.