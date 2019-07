Pokémon: The Pokémon Company e Tencent sono al lavoro su un nuovo gioco

Arrivano nuove informazioni all’orizzonte per gli appassionati di Pokémon, grazie al quale veniamo a conoscenza sullo sviluppo di un nuovo gioco dedicato ai mostriciattoli tascabili. Ebbene, l’annuncio è arrivato direttamente da The Pokémon Company, dove quest’ultima sarà supportata da TiMi Studio Group, studio appartenente al colosso cinese Tencent.

Al momento, in merito alla questione non sono stati svelati altri dettagli, ma senza ombra di dubbio, questa è un’ottima notizia per gli appassionati del mondo relativo ai Pokèmon. Intanto, noi non possiamo fare altro che aspettare nuove informazioni dedicate al prossimo progetto dedicato ai mostriciattoli tascabili.

