Dragon Ball Z Kakarot: i personaggi si mostrano in nuove immagini

Bandai Namco Entertainment ha recentemente pubblicato nuove immagini dedicate all’Action RPG Dragon Ball Z Kakarot, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi ad inizio 2020 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nello specifico, possiamo osservare i personaggi annunciati precedentemente, dove quest’ultimi scatenano tutta la loro potenza negli scatti da poco resi noti

Le immagini provengono direttamente sull’account ufficiale di Bandai Namco Europe su Twitter, nel quale possiamo vedere qualche scatto dei character appena citati. Per concludere, vi ricordiamo che la produzione sarà incentrata sulle vicende principali dell’anime dedicate a Goku, character creato dalla mente di Akira Toriyama.

With the earth at stake, the Z Warriors stand to face the growing threats.

Gohan, Piccolo and Vegeta will be fully playable characters in #DragonBall Z: Kakarot, and fighters like Krillin, Yamcha, Tien Shinhan and Chiaotzu will appear as support characters! #DBZK pic.twitter.com/yAD9UGyuVC

— BANDAI NAMCO EU (@BandaiNamcoEU) July 21, 2019