Jump Force: un trailer per l’arrivo di Kane

Qualche giorno fa vi avevamo fatto sapere che erano in arrivo due nuovi personaggi di Jump Force, il picchiaduro di Bandai Namco, ovvero Kane e Galena. I nuovi combattenti si sono uniti al roster, e per celebrare l’evento il publihser giapponese ha deciso di pubblicare il filmato, al momento solo di Kane, sui suoi canali social, che potete vedere in fondo alla notizia.

Jump Force: ecco Kane

I personaggi in questione,Galena e Kane, sono stati entrambi realizzati originariamente da Akira Toriyama. Il breve filmato mostra il nuovo personaggio combattere contro Goku, con la sua Phantom Wave e il suo Ignition Bullet. L’aggiornamento è gratuito ed è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.