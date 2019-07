Asus ROG Phone 2 svelato ufficialmente

Dopo diversi mesi di attesa e teaser, finalmente Asus ha svelato il suo ROG Phone 2, successore del suo primo, apprezzato, smartphone da gaming. Rispetto al primo modello esso vanta diverse migliorie in ambito hardware ed anche qualche piccolo cambiamento a livello estetico.

Innanzitutto lo smartphone è il primo in assoluto ad essere alimentato dal nuovissimo processore Snapdragon 855 Plus, il quale permetterà performance gaming decisamente migliorate. In secondo luogo il ROG Phone 2 è dotato di un display AMOLED da 6.59 pollici con refresh rate di 120Hz, nonché di una notevole batteria da 6,000mAh ed una camera posteriore da 48MP. In aggiunta a ciò troviamo un ormai rarissimo jack per le cuffie e 2 porte USB-C. Per quanto riguarda il lato estetico non vi è molto da dire, dato che figurano ancora delle cornici relativamente spesse invece di essere sostituite da notch o camere scavate. Il lato posteriore del device invece risulta ancora più lucido, dato che l’unica parte non a specchio presente nel primo modello lo è diventata.

Asus ROG Phone 2 si pone come un’ottima evoluzione del precedente modello

Infine non sono ancora state fornite informazioni circa il prezzo di lancio dello smartphone, che comunque dovrebbe aggirarsi intorno ai 1000 euro. I nuovo smartphone dovrebbe arrivare nel corso del mese di settembre in Europa.