Huawei Mate 30 avrà fotocamere potentissime?

Sembra che oltre allo schermo migliore di sempre gli smartphone della linea Huawei Mate 30 potrebbero vantare delle fotocamere all’avanguardia. Difatti, come segnalato da Techradar, un recente brevetto sembrerebbe suggerire delle lenti dotate di funzionalità di altissimo livello.

I documenti hanno difatti menzionato per il Mate 30 ben 2 nuove funzioni fotografiche mai sentite, ovvero Cine Lens e Camera Matrix. Innanzitutto tali features saranno decisamente di altissimo livello, per il semplice motivo che, come riferito dalla fonte, le compagnie registrano soltanto i nomi di funzionalità dal potenziale notevole. Per quanto riguarda Cine Lens, potrebbe trattarsi di una serie di funzionalità atte a far catturare video in maniera cinematografica, probabilmente applicando diversi filtri o modificando le impostazioni della lente fotografica in base alla situazione, per rendere il tutto più professionale. Infine per quanto concerne la Camera Matrix non è attualmente facile intuire di che cosa si tratti con esattezza, dato che risulta essere un nome decisamente criptico.

Le lenti del Huawei Mate 30 potrebbero essere tra le migliori in circolazione

Non rimane quindi altro che attendere il mese di ottobre, per conoscere le novità riguardo la futura serie smartphone, che probabilmente sarà svelata in quel mese.