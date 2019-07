Gears 5: la Tech Test presenta una risoluzione dinamica su Xbox One

Secondo una recente analisi condotta dal canale VG Tech, siamo venuti in possesso di numerose informazioni relative al comparto tecnico della Tech Test di Gears 5, titolo che sara disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 10 settembre 2019 su PC e Xbox One.

Gears 5: la Tech Test girà in risoluzione dinamica per le due console di Microsoft

Scendendo nei particolari, Xbox One e Xbox One X fanno girare il titolo presentando entrambe una risoluzione dinamica. Per quanto riguarda la console standard, l’opera varia tra i 1280x720p fino a raggiungere 1600x900p, dove lo sparatutto in terza persona sfrutta anche la temporal reconstruction, la quale riesce ad arrivare a 1920×1080. Invece, l’altra macchina targata Microsoft riesce a oscillare tra i 2560x1440p da 3840x2160p.

Questi test sono stati condotti nella modalità Versus del titolo. Inoltre, se volete vedere con i vostri stessi occhi l’analisi tecnica del videogioco targato The Coalition, in calce alla notizia è disponibile la clip video in questione.

Passate dalla nostra sezione Games.