Huawei Watch 3 in arrivo a breve?

Sembra proprio che, dopo aver abbandonato per diverso tempo il sistema operativo Wear OS per i suoi smartwatch, Huawei potrebbe lanciare dei nuovi device con quest’ultimo. Difatti dei file scovati da GadgetAndWearables sosterrebbe l’arrivo in futuro di 4 nuovi smartwatch Huawei, tra cui il probabile Huawei Watch 3.

I dispositivi in questione non sono da pensare come modelli differenti, ma piuttosto come varianti dello stesso device. Il motivo che suggerirebbe il ritorno del Wear OS è legato al nome in codice di uno dei dispositivi, ovvero CSN-BX9, decisamente simile a quello del Huawei Watch 2, dotato del sistema operativo in discussione. Anche altri 2 device della lista presentano la dicitura BX9, segno che, come detto poc’anzi, potrebbero essere variazioni dello stesso smartwatch che potrebbero includere un modello LTE.

Huawei Watch 3 potrebbe giungere in 3 varianti

Come segnalato da Techradar, fonte della notizia, lo stesso CEO di Huawei annunciò diverso tempo addietro che avrebbero in futuro rilasciato uno smartwatch Wear OS, ma non prima di aver sviluppato diversi miglioramenti. Non rimane quindi che attendere notizie ufficiali da parte dell’azienda e sperare per il meglio.