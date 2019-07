Sigma è il 31esimo eroe di Overwatch: ecco il trailer delle origini

Ora è ufficiale, il nuovo eroe di Overwatch è Sigma: oggi, 22 luglio, è stato diffuso il trailer delle origini del misterioso combattente in armatura verde-grigia. Il filmato ci permette di intuire qualcosa della sua storia passata, a cominciare dalla sua professione nel mondo dell’hero shooter di Blizzard, ma senza ancora sbilanciarsi troppo per quanto riguarda gameplay e moveset.

Sigma è il 31esimo eroe, nonché nuovo membro dei “cattivoni” di Overwatch

Sigma è un astrofisico ossessionato dallo studio sui buchi neri e sulla forza di gravità che permea l’Universo, e a quanto pare farà parte dell’organizzazione Talon, e quindi del gruppo dei “cattivi” di Overwatch. Vi lasciamo al trailer che mostra il personaggio, ricordandovi che di recente, come annunciato da Jeff Kaplan, il meta del gioco ha subito enormi cambiamenti grazie alla coda ruoli per gli eroi: questa estate, dunque, potrebbe essere un ottimo momento per tornare sui server di gioco.