Fortnite: il fucile di precisione Scout Tempesta arriva oggi

Fortnite sta per ricevere i nuovi contenuti tramite il content update v9.41, che come sottolineato da Epic Games tramite Twitter, non necessiterà nessuna manutenzione dei server, che dunque resteranno online per tutta la mattinata. Tra i tanti contenuti in arrivo, la Battaglia Reale riceverà una nuova arma: il fucile di precisione Scout Tempesta.

Tutte le novità in arrivo sul gioco (in tutte le modalità disponibili) verranno implementate verso le ore 14:00. Per quanto riguarda il nuovo fucile di precisione, questo sarà disponibile in versione epica e leggendaria e avrà queste caratteristiche:

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games

Stay ahead of the competition with the v9.41 Content Update! Available tomorrow, July 23 at 8 AM ET (12 PM UTC).

There will be no downtime.

— Fortnite (@FortniteGame) July 22, 2019