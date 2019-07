Football Manager 2019: superate le due milioni di copie vendute

Football Manager 2019, titolo manageriale disponibile dallo scorso 2 novembre, ha tagliato un traguardo molto importante nelle vendite. Il gioco ha infatti raggiunto e superato le due milioni di copie vendute in tutto il Mondo su PC e dispositivi mobili con tutte le sue versioni disponibili sul mercato (vendite cumulative).

La notizia è stata diffusa tramite Twitter da Miles Jacobson, game director del franchise, che ha sottolineato che si tratta della prima volta in assoluto che un titolo della serie riesce a raggiungere questo traguardo. Vi ricordiamo che il gioco è disponibile nella sua versione PC, nella versione Mobile e in quella Touch. Avete acquistato una di queste versioni?

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games

The FM19 family (FM/FMM/FMT) has just surpassed TWO MILLION sales across the different platforms – the first time that one of our annual releases has done this.

Thank you all so much for your support over the years. You keep buying 'em, and we'll keep making 'em 🙂

— Miles Jacobson (@milesSI) July 22, 2019