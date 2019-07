Wolfenstein Youngblood, svelate le dimensioni e la demo della versione Switch

Mentre l’arrivo di Wolfenstein Youngblood si fa sempre più vicino, il Nintendo eShop ci dà la possibilità di scoprire qualche dettaglio in più sul videogioco di Panic Button, per avere le idee più chiare in particolare sulle dimensioni del file da scaricare.

Wolfenstein Youngblood avrà una demo e peserà oltre 20 GB

Come specificato nella sua pagina dedicata, Wolfenstein Youngblood peserà circa 20.6 GB su Nintendo Switch, il che rende l’acquisto di una micro SD facoltativo ma fortemente consigliato (la console ha circa 25 GB di spazio libero a disposizione nella memoria interna). Per farsi un’idea delle dimensioni del gioco, basti sapere che Wolfenstein II e DOOM occupavano entrambi poco meno di 22 GB di spazio.

L’FPS, pubblicato da Bethesda, potrà essere provato prima del lancio grazie a una versione demo, già disponibile sullo store americano. Questa versione, però, è disponibile solamente su invito, grazie al “Buddy Pass” contenuto nella Deluxe Edition, che consente a un possessore del gioco di invitare un amico a provare l’esperienza. Il che ha perfettamente senso, vista la natura cooperativa del gioco.

Wolfenstein Youngblood sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 26 luglio 2019, lo stesso giorno di Fire Emblem: Three Houses.