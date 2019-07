The Pokémon Company annuncia una partnership con il colosso cinese Tencent

The Pokémon Company ha da poche ore annunciato una partnership con l’azienda cinese Tencent per lo sviluppo di nuovi videogiochi dedicati ai Pokémon, presumibilmente legati al mercato mobile.

The Pokémon Company e Tencent insieme per sviluppare nuovi videogiochi

Per il momento non è stato annunciato nessun videogioco, ma non dubitiamo che nel corso dell’anno se ne possa sapere qualcosa in più. Di recente, Tencent e Nintendo hanno stretto una collaborazione per portare Switch in Cina ed espandere il pubblico della casa di Kyoto, mentre Tencent non è nuova ad operazioni vagamente legate al mondo dei Pokémon, avendo pubblicato ad aprile Let’s Hunt Monsters, clone cinese di Pokémon GO.

I videogiochi legati ai Pokémon si stanno espandendo sempre di più su dispositivi mobile: pensiamo ad esempio a Pokémon Masters, sviluppato in collaborazione con DeNA, o al rilascio di Pokémon Quest in Cina in collaborazione con NetEase.

