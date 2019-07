SEGA non pubblicherà più il videogioco di Interior Night, studio degli ex Quantic Dream

Lo scorso gennaio, SEGA aveva annunciato una partnership con Interior Night, neonato studio formato da ex componenti di Quantic Dream, per la pubblicazione del loro videogioco, una nuova IP caratterizzata da un’impronta fortemente narrativa, il tutto nell’ambito del programma SEGA Searchlight, votato alla ricerca di nuovi talenti nel mondo dello sviluppo.

Stando alle più recenti dichiarazioni dei vertici di SEGA Europe, però, a distanza di pochi mesi la casa giapponese avrebbe già abbandonato il progetto.

SEGA e Interior Night si separano

Queste le parole dell’head of content Bobby Wertheim: “Pochi mesi fa, SEGA aveva annunciato una partnership con Interior Night, uno studio davvero talentuoso, guidato da una figura di grande esperienza come Caroline Marchal. Quest’estate, però, la nostra azienda ha deciso di non continuare a supportare il loro progetto.”

“Con il programma Searchlight, ci prendiamo costantemente dei rischi e proviamo sempre qualcosa di nuovo, ma non abbiamo mai realizzato un videogioco di stampo narrativo, il che ci ha posto davanti a sfide del tutto nuove. Alla fine, non tutti i progetti finiscono bene come io personalmente vorrei.”

Caroline Marchal, CEO di Interior Night, ha voluto spiegare i risvolti dietro questa separazione, precisando che “è stato un piacere lavorare con SEGA e ricevere il loro supporto nei primi mesi di vita del nostro studio. Negli ultimi giorni abbiamo deciso di separarci per motivi strategici e legati a visioni differenti. Ciononostante lo svilupppo del gioco – un’esperienza narrativa innovativa e dedicata a un pubblico adulto – procede bene. Annunceremo una nuova partnership a tempo debito.”