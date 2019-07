iPhone XI: video leak mostra l’aspetto finora più credibile

Negli ultimi mesi si sono susseguiti una miriade di rumor riguardanti l’ipotetico aspetto che iPhone XI potrebbe avere una volta rilasciato, tutti a quanto pare incompleti. Difatti, in un video pubblicato sul suo canale, il content creator Unbox Therapy ha mostrato quella che gli è stata detta essere l’imitazione più veritiera dello smartphone.

Anche con uno sguardo superficiale è da subito possibile notare diversi cambiamenti per quanto riguarda le tanto discusse camere posteriori. Innanzitutto le lenti sono molto ampie, proprio come negli ultimi rumor, ma sono anche contenute in un bumper molto più sottile, quasi al livello della superficie dello smartphone, e dotato della stessa colorazione del corpo del device. Oltre a ciò sono presenti variazioni anche per quanto riguarda il dispositivo in se, poiché il tasto per silenziare il telefono non risulta più come quello dei recenti iPhone, ma identico a quello incluso nella linea iPad.

iPhone XI potrebbe essere dotato di un bumper decisamente sottile e grandi camere posteriori

Infine sul lato frontale del modello in questione figurano dei sensori per Face ID molto più grandi, segno che questa funzionalità potrebbe essere ulteriormente migliorata con la prossima linea iPhone. Non rimane quindi altro che attendere il reveal della famiglia di prodotti Apple, che dovrebbe avvenire durante il mese di settembre.

Fonte: Cnet