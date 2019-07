Automachef: ecco il trailer di lancio

Da oggi è disponibile Automachef, titolo sviluppato da Hermes Interactive e pubblicato da team17. Al momento il gioco è uscito sul Nintendo eShop di Switch, ma arriverà oggi anche su Steam. Il publisher britannico ha pubblicato sul suo canale YouTube il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Automachef: come costruire ristoranti automizzati

Come scritto sulla pagina di Steam, il gioco in questione è “un rompicapo gestionale in cui potrai progettare cucine, programmare macchinari e osservare il tuo genio prendere vita!” Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

