Persona 5 Royal: il nuovo trailer presenta Futaba Sakura

Atlus continua a rilasciare sul suo canale YouTube i video dei protagonisti di Persona 5 Royal, versione aggiornata e migliorata del JRPG uscito nel 2017. Pochi giorni fa era il turno di Makoto Nijima, oggi tocca invece a Futaba Sakura. In fondo alla notizia potete vedere il filmato.

Persona 5 Royal: ecco l’hacker Futaba Sakura

Futaba Sakura, doppiata da Aoi Yuuki in giapponese, è una ragazza che decide di dare una mano ai Phantom Thieves con le sue abilità da hacker; il filmato mostra infatti questa sua abilità, all’interno di un video incentrato maggiormente sui dialoghi. Ricordiamo che il gioco uscirà in Giappone il 31 ottobre e nel resto del mondo nel 2020 in esclusiva PlayStation 4.