Guardiani della Galassia 3: gli avvenimenti del film saranno posteriori a Thor 4

Guardiani della Galassia 3, come era emerso da un recente sondaggio, è tra i lungometraggi più attesi della nuova stagione Marvel. Anche se non è sicuro al 100% che il cinecomic sarà parte della Fase 4, quello che salta all’occhio è che uscirà dopo Thor 4 e in seguito ad alcuni eventi accaduti in Avengers Endgame, la cosa risulta un po’ strana. Piccolo spoiler in arrivo, quindi occhio.

Guardiani della Galassia 3: le parole di James Gunn

Al termine dell’ultimo film dei Vendicatori, il Dio del tuono parte con tutti i Guardiani e in merito a ciò molti avevano pensato di vedere direttamente il nerboruto eroe in compagnia del team. Ma a quanto pare non sarà così, visto che James Gunn, tramite una risposta ad un tweet (che trovate qui sotto), riportata da Screen Rant, ha dichiarato che cronologicamente Thor 4 sarà anteriore rispetto a Guardiani della Galassia 3.