Il Signore degli Anelli: annunciato il primo membro del cast della serie

Il Signore degli Anelli, opera mastodontica di J.R.R. Tolkien, sarà la base per un adattamento seriale grazie ad Amazon. Dalle prime informazioni trapelate, sembra che la serie possa figurare tra le più costose di tutti i tempi, con svariati milioni di dollari investiti. Attualmente l’unico dettaglio in nostro possesso è che la trama partirà con eventi precedenti ai romanzi (di conseguenza anche ai film).

Il Signore degli Anelli: il primo volto

Qualche ora fa, il sito Variety ha annunciato il primo membro ufficiale del cast: si tratta di Markella Kavenagh, vista di recente nella miniserie ispirata a Picnic at Hanging Rock, omonimo libro del 1967. L’attrice interpreterà Tyra, un personaggio di cui non si sa praticamente nulla e che non ha corrispondenza con nessuna figura inventata da Tolkien. Rimanete sintonizzati su GamesVillage.it per avere ulteriori aggiornamenti in merito.