Avengers Endgame: un teaser su Vedova Nera rilasciato in occasione dell’uscita home-video del film

Avengers Endgame, da poco in testa come miglior incasso della storia del cinema, sarà a breve disponibile in formato home-video ed in occasione di ciò è stato organizzato un tour promozionale. Ed abbiamo una nuova news che è collegata alla distribuzione della versione casalinga del lungometraggio supereroistico.

Avengers Endgame: un filmato su Natasha

Comic Book ha infatti divulgato un breve teaser pubblicato da Marvel Entertainment, realizzato per l’uscita in Digitale, Blu-Ray e DVD della realizzazione. Nel video in questione vediamo alcuni spezzoni dove appare Vedova Nera, che ricordiamo sarà la protagonista di uno dei prossimi cinecomic della Fase 4. In attesa di ulteriori sviluppi della Casa delle Idee, vi lasciamo alla clip, che trovate in calce all’articolo.