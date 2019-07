Pokémon Rumble Rush: disponibile sui dispositivi iOS

Dopo essere stato pubblicato su Android, Pokémon Rumble Rush è finalmente disponibile anche sui dispositivi iOS. La produzione dedicata ai mostriciattoli tascabili è scaricabile per tutti coloro che sul proprio device Apple hanno installato il sistema operativo iOS 9.0 o le versione successive. Come se non bastasse, se avete iniziato l’opera su Android, sarà possibile trasferire i propri dati sulla versione iOS, ma perderete Monete o Diamanti precedentemente acquistati.

Se per caso siete tra i giocatori che ancora non conoscono la produzione, ecco la descrizione completa del titolo dedicato ai mostriciattoli tascabili:

In Pokémon Rumble Rush ti armerai di coraggio e partirai per un’avventura alla scoperta di isole ignote e dei Pokémon che le abitano. Durante le tue esplorazioni, ti imbatterai in orde di Pokémon e dovrai difenderti a suon di colpi di dita sullo schermo. Tocca il touch screen per far avanzare il tuo Pokémon e attaccare l’ondata di Pokémon nemici. Mentre ti batti strenuamente, alcuni nemici si uniranno alla tua squadra, arricchendo le tue fila di nuovi, potenti alleati per le lotte future. In ogni isola sono presenti dei superboss, e se li sconfiggi riceverai degli strumenti per potenziare i tuoi Pokémon.

In Pokémon Rumble Rush potrai incontrare centinaia di specie di Pokémon diverse. Esplorando il mondo di gioco e partecipando a eventi speciali scoprirai molti altri Pokémon. Chissà, potresti anche imbatterti in Pokémon leggendari e misteriosi! Assicurati di esplorare ogni angolo nascosto: potresti trovare nuovi livelli, e come primo esploratore a mettervi piede, avrai diritto a dare loro un nome!

Durante le tue esplorazioni puoi usare la funzione di ricerca per vedere quali Pokémon si trovano in una determinata area. Inoltre potrebbe capitarti di vedere delle mongolfiere volare sullo schermo quando visualizzi la mappa di un’isola. Toccandole avrai la possibilità di visitare livelli scoperti da altri avventurieri e incontrare così dei Pokémon sconosciuti.