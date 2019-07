Final Fantasy VII Remake: nuovo confronto tra concept art e screenshot del Sector 1

Poco fa, sull’account Twitter ufficiale di Final Fantasy VII Remake, sono state postate due immagini che mostrano una concept art e uno screenshot in game di una location in particolare del titolo Square Enix; si tratta della stazione dei treni del Sector 1 di Midgar. Le immagini le potete vedere in fondo alla notizia: a sinistra il concept art e a destra Cloud in azione nello screen, quest’ultimo già mostrato a giugno.

Qualche settimana fa era stato pubblicato un altro confronto tra concept art e screenshot, che mostrava l’esterno del Sector 1 di Midgar. Lasciandovi alla stazione dei treni qui sotto, vi ricordiamo che il gioco uscirà il 3 marzo in esclusiva PlayStation 4.

Here's a piece of original concept art featuring the Sector 1 Station in #FinalFantasy VII Remake.

Midgar is divided into the slums & the plates that line up above, and you travel between them by train. The station's fairly well guarded too, as Cloud's finding out…! #FF7R pic.twitter.com/wSqjB0rwuN

