Two Point Hospital: annunciate le versioni console

Dopo essere stato pubblicato originariamente su PC nel 2018, SEGA ha annunciato le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di Two Point Hospital, sia in edizione digitale e retail. L’opera approderà sul mercato entro la fine del 2019, dove su console verranno aggiunti tutti i contenuti precedentemente introdotti attraverso l’espansioni Bigfoot e Pebberly Island.

Two Point Hospital: il gestionale si prepara ad arrivare su console

Inoltre, proprio in merito all’annuncio, Mark Webley, Game Director di Two Point Studios, ha dichiarato:

Portare Two Point Hospital su console è qualcosa che abbiamo sempre previsto sin dalla fondazione di Two Point Studios nel 2016. a domanda più gettonata da parte della nostra community, sin dal lancio, è sempre stata. Quando uscirà il titolo per console?». Beh, sta finalmente succedendo e ne siamo davvero entusiasti.

Per concludere, la produzione vanterà un sistema di controllo ottimizzato per i gamepad, in modo tale da rendere godibile l’intera esperienza di gioco.

