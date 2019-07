Honor 9X: annunciata la linea con camera pop-up

Dopo diverse altre compagnie smartphone anche Honor ha deciso di cedere al fascino delle camere frontali pop-up. L’azienda ha difatti da poco annunciato l’arrivo, per ora limitato al territorio cinese, della nuovissima linea di dispositivi economici Honor 9X, composta dal modello base e dalla sua versione Pro.

Entrambi gli smartphone ospitano al loro interno il nuovo processore Kirin 810, un display LCD da 6.59 pollici 1080p, una batteria da 4,000mAh, un jack per le cuffie ed infine una camera pop-up frontale da 16MP. Il 9X standard sarà quindi venduto con un’offerta base di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, mentre il 9X Pro inizierà con 8GB di RAM e 128GB di memoria ed una camera ultra-wide in più rispetto alle 2 di base.

Honor 9X sarà la prima linea della casa con camera pop-up

Honor 9X sarà quindi rilasciato in Cina il prossimo 30 luglio, partendo da 1,399 yuan (circa 203 dollari), mentre il 9X Pro giungerà lievemente dopo, ovvero il 9 agosto, partendo da 2,199 yuan (circa 320 dollari). Non sono attualmente state fornite informazioni su quando la famiglia di device potrebbe giungere al di fuori del paese d’origine, per cui non rimane altro che attendere che ciò si verifichi.